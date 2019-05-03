/society/1116892.html Фонд Гейдара Алиева организовал в Шеки очередную концертную программу - ФОТО
Фонд Гейдара Алиева организовал в Шеки очередную концертную программу - ФОТО
В Шеки в пятницу по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летия Фонда Гейдара Алиева была реализована очередная концертная программа, сообщили Trend в Фонде, передает Day.Az.
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