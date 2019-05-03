Фонд Гейдара Алиева организовал в Шеки очередную концертную программу - ФОТО 287

В Шеки в пятницу по случаю дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летия Фонда Гейдара Алиева была реализована очередная концертная программа, сообщили Trend в Фонде, передает Day.Az. Новость обновляется





















Присоединяйтесь к нам в мессенджерах: Наш канал в Telegram