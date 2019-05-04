В 1982 году бакинским издательством "Ишыг" (Свет), был выпущен набор открыток по Азербайджану. Тираж - 50,000 экземпляров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, знаменитый азербайджанский фотограф Г.Гусейнзаде постарался на славу, показав советский Азербайджан во всей красе, не фокусируясь лишь на одной архитектуре.

В целом, коллекция носила туристический характер. На одной из открыток так и было написано: "Добро пожаловать в Азербайджан - край изобилия, задушевных песен и зажигательных танцев."

В данной подборке из коллекции - архитектура, памятники, природа и культура страны.

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