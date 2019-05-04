Азербайджан: туристический рай образца 1982 года - РЕДКИЕ ФОТОГРАФИИ
В 1982 году бакинским издательством "Ишыг" (Свет), был выпущен набор открыток по Азербайджану. Тираж - 50,000 экземпляров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, знаменитый азербайджанский фотограф Г.Гусейнзаде постарался на славу, показав советский Азербайджан во всей красе, не фокусируясь лишь на одной архитектуре.
В целом, коллекция носила туристический характер. На одной из открыток так и было написано: "Добро пожаловать в Азербайджан - край изобилия, задушевных песен и зажигательных танцев."
В данной подборке из коллекции - архитектура, памятники, природа и культура страны.
ГАЛЕРЕЯ (подписи к фото сохранены):
Шеки. Фрагмент росписи дворца шекинских ханов
Шеки - один из красивых зеленых городов Азербайджана
Всесоюзная олимпийская гребная база
Кировабад (Гянджа). Площадь имени В.И.Ленина
Баку. Дом правительства.
Щедрые дары азербайджанской земли
На сочных альпийских лугах пасутся стада белых зебу
Янтарные гроздья винограда
Комплекс дворца ширваншахов в Баку. XV-XVI вв.
Комплекс дворца ширваншахов в Баку. XV-XVI вв.
Баку Академия наук Азербайджанской ССР.
Нахичевань. Мавзолей "Момине-хатун"
Современная высотная гостиница "Москва"
Современная высотная гостиница "Азербайджан"
Панорама Баку с Нагорного платоЯхты в бакинской бухте
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