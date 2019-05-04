Завершить работу по подготовке генерального плана города Баку и представить итоговый проект документа на утверждение правительства Азербайджана планируется к концу 2020 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом на коллегиальном заседании, посвященном итогам первой четверти 2019 года в Госкомитете градостроительства и архитектуры, заявил председатель Комитета Самир Нуриев.

По его словам, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики Генплан определяет формы использования земли внутри города с точки зрения градостроительства, а также является главным документом, на который в течение последующих 20 лет будут ссылаться все соответствующие структуры, участвующие в развитии города.