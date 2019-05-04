Ценное качество меда - способность заряжать организм энергией и защищать от простуд. Мед уже более трех тысячелетий используется для лечения многих заболеваний. Приобрести природное лакомство жители Баку могут на выставке-продаже "Мед от Мусихиных", которая начала свою работу в AF MALL.

На ярмарке - Мед от Мусихиных представлено более двадцати сортов натурального меда из Башкирии, Алтая, Адыгеи.

Традиционно представлены ценные сорта, которые популярны у покупателей:

МЕД С КЕДРОВОЙ ЖИВИЦЕЙ - очищает организм, обладает противовоспалительным действием.

МЕД С ПРОПОЛИСОМ - универсальное незаменимое средство в каждой домашней аптечке.

ДЯГИЛЕВЫЙ МЕД - придает силы и иммунитет.

МЕДС ПЕРГОЙ - содержит все витамины и микроэлементы.

ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ СОРТА МЕДА в которые добавлены полезные ягоды: мед с черникой - полезен для зрения, мед с рябиной -нормализует давление .