/society/1117097.html В Баку ограничат движение на этой дороге
В Баку ограничат движение на этой дороге
В Баку в воскресенье утром в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автомобильного транспорта на участке дороги Ходжасан-Локбатан между торговым центром "Мейвели" и поселком Ходжасан, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.
Ограничение будет в силе до завершения ремонтных работ.
В этот период водители смогут в качестве альтернативы пользоваться Бакинской кольцевой дорогой 1.
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