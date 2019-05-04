Государственная пограничная служба Азербайджана продолжает оперативно-розыскные действия и меры по охране государственной границы с целью обеспечения безопасности государственных границ Азербайджана и борьбы с нелегальной миграцией.

Благодаря бдительности и профессионализму азербайджанских пограничников была пресечена попытка нарушения государственной границы Азербайджана шестью гражданами Непала, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пограничную службу, передает Day.Az.

Третьего мая на служебном участке пограничной заставы на территории села Билясувар Билясуварского района, служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы, были задержаны шесть граждан Непала при попытке незаконно перейти на сопредельную территорию Ирана.

Было установлено, что задержанные прибыли в Азербайджан 22-25 апреля на законных основаниях авиарейсом Доха-Баку. В ходе расследования они признались, что целью нарушения границы был переход в Иран, оттуда в Турцию и далее в Европу. Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.