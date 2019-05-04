/society/1117129.html В Баку снизили скоростной лимит на дорогах
В Баку снизили скоростной лимит на дорогах
На главных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.
Согласно сообщению, для обеспечения безопасности движения на дорогах в связи с наблюдаемой дождливой погодой допустимая скорость на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бузовнинское шоссе и Зыхский круг- аэропорт снижена на 20 км/час.
Бактрансагентство просит водителей управлять транспортными средствами с соблюдением установленного предела скорости на дорогах.
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