Уже третий год участвую в Бакинском марафоне и этот марафон мне очень нравится. Об этом сказал Trend гражданин Великобритании Тревор Хилл, приехавший в Азербайджан для участия в "Бакинском марафоне-2019", передает Day.Az.

Он отметил, что марафон организован на высоком уровне.

Хилл добавил, что серьезно подготовился к марафону. "Надеюсь, что в этот раз добьюсь еще лучшего результата. Считаю, что такие марафоны полезны для здоровья", - сказал гость из Великобритании.

Напомним, что сегодня при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева стартует "Бакинский марафон-2019".

"Бакинский марафон-2019" нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели.