/society/1117174.html Сильный пожар в Азербайджане, эвакуированы жильцы
Сильный пожар в Азербайджане, эвакуированы жильцы
В подвале пятиэтажного жилого здания в Низаминском районе Гянджи сгорели бытовые отходы на площади шести квадратных метров, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.
Согласно информации, прибывшие на место пожарные эвакуировали шестерых жильцов здания в безопасное место. Квартиры были защищены от огня.
Пожар был потушен.
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