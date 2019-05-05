В подвале пятиэтажного жилого здания в Низаминском районе Гянджи сгорели бытовые отходы на площади шести квадратных метров, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.

Согласно информации, прибывшие на место пожарные эвакуировали шестерых жильцов здания в безопасное место. Квартиры были защищены от огня.

Пожар был потушен.