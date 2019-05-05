В Баку произошло ДТП с участием автобуса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП произошло в Сабунчинском районе столицы - на дороге Сабунчи-Забрат.

Автобус марки "İsuzu" столкнулся с грузовым автомобилем марки "Qazel". От силы удара грузовик врезался в находившийся на обочине дороги объект.

Отмечается, что есть пострадавшие.