/society/1117180.html Тяжелое ДТП с участием автобуса в Баку, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП с участием автобуса в Баку, есть пострадавшие
В Баку произошло ДТП с участием автобуса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП произошло в Сабунчинском районе столицы - на дороге Сабунчи-Забрат.
Автобус марки "İsuzu" столкнулся с грузовым автомобилем марки "Qazel". От силы удара грузовик врезался в находившийся на обочине дороги объект.
Отмечается, что есть пострадавшие.
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