В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, автобус с государственным номером 99-JR-942 попытался проехать под железнодорожным мостом в Насиминском районе и застрял.

Проблема уже устранена, автобус вытащили из-под конструкции.