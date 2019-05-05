/society/1117203.html В центре Баку автобус застрял под мостом - ФОТО
В центре Баку автобус застрял под мостом - ФОТО
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, автобус с государственным номером 99-JR-942 попытался проехать под железнодорожным мостом в Насиминском районе и застрял.
Проблема уже устранена, автобус вытащили из-под конструкции.
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