Северо-осетинская региональная национально-культурная общественная организация "Конгресс азербайджанцев" провела мероприятия в честь 74-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне и 96-ой годовщины со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Лиге азербайджанцев России, в мероприятиях приняла участие большая делегация во главе с руководителем Лиги азербайджанцев России, академиком Фазилем Гурбановым, передает Day.Az .

В селе Эльхотово Республики Северная Осетия-Алания состоялось открытие мечети, где выступили глава республики Вячеслав Битаров, глава Ингушской Республики Юнусбек Евкуров, заместитель председателя парламента РСО-Алания Гарий Кучиев, министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, муфтий, председатель Духовного управления мусульман РСО-Алания Хаджимурат Гацалов, заведующий отделом Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Руслан Гулиев, почетный президент Конгресса азербайджанцев РСО-Алания Шахин Мамедов, председатель Конгресса азербайджанцев РСО-Алания Муртуз Гюльмамедов, академик Фазиль Гурбанов и др.

Глава азербайджанской диаспоры России Ф. Гурбанов поздравил жителей республики с таким значимым событием: "Любое культовое сооружение, храм служит единению людей. Великий пророк Мухаммед говорил, что тот, кто построил мечеть, стремясь к лику Аллаха, тому Аллах построит дом в Раю. Всевышний дает нам дорогу, а по ней идти нам. Именно храмы позволят выбрать правильный путь".

Фазиль Гурбанов отметил, что это фантастическое здание архитектора Иосифа Плошко, который построил много величественных зданий и сооружений в Баку, еще раз убеждаешься в правоте слов Пророка: "Это здание является архитектурным выражением мыслей великого пророка. Оно вобрало в себя величие многих архитектурных культур многих народов мира. Можно очень много сказать об инициаторе строительства этой мечети. Муртуза Мухтаров - миллионер, меценат, создатель первых заводов нефтепромыслового оборудования в Баку. Здесь, во Владикавказе, он полюбил будущую свою супругу, Елизавету, дочь известного генерала Туганова. Глубоко убежден, что большая любовь Мухтарова к своей супруге вдохновила архитектора, который построил два величественных сооружения: дворец Мухтарова в Баку и эту прекрасную мечеть".

Затем состоялось открытие информационной доски на мечети Мухтарова.

В тот же день состоялось открытие и отреставрированного памятника "Братьям азербайджанцам", погибшим в годы ВОВ, в поселке Рассвет.

Обращаясь к присутствующим, академик Фазиль Гурбанов провел исторический экскурс: "Осенью 1942 года на ардонской земле шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. В районе поселка Рассвет сражались пять дивизий, сформированных в Баку. Их задачей было не подпустить врага к бакинской нефти, и они ее выполнили. Сотни солдат и офицеров, представители азербайджанского народа, сложили головы в тех тяжелейших боях. Светлая память великим героям! Величие нации, наверное, определяется умением помнить прошлое, ценить прошлое. И сегодня этот памятник не только воинам-героям, но и памятник величью осетинского народа, чтящему героизм, храбрость, мужество, отвагу. Особая благодарность и поклон от всей азербайджанской диаспоры России семье Хутинаевых! Сегодня, когда в некоторых странах вновь поднимает голову коричневая чума, где глумятся над памятниками героев, благодаря которым эти люди родились и живут, ваше бережливо-теплое отношение к великому прошлому становится лучом света, ведущего новое поколение по пути, завещанного Всевышним! История не только прошлое, но и завещание будущему",- сказал Ф. Гурбанов.

Во Владикавказе состоялось открытие мемориальной доски великому азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли по улице Бутырина, 5.

На церемонии открытия академик Фазиль Гурбанов рассказал интересные факты из биографии композитора: "Узеир Гаджибейли - основоположник азербайджанской классической музыки, создатель первой консерватории на Востоке - выдающейся музыкальной школы, откуда вышли всемирно известные композиторы, дирижеры, исполнители. Я знаю, что история этой мемориальной доски насчитывает несколько десятилетий. Надо отметить заслуги директора государственного учреждения "Наследие Алании" Людмилы Габоевой, ее усердие позволило мемориальной доске появиться на доме номер 5 по улице Бутырина. Здесь - в доме отца своего свояка Узеир Гаджибейли чаще останавливался, здесь проходили встречи с известными людьми, здесь появился перевод на русский язык великой оперетты "Аршин мал алан", написана очередная опера", - сообщил руководитель Лиги азербайджанцев России Фазиль Гурбанов.

В честь знаковых событий вечером был проведен концерт с участием азербайджанских и российских эстрадных исполнителей.