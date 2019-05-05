Состоялась церемония награждения победителей в мужской и женской категориях "Бакинского марафона-2019", который проводится при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева под девизом "Победи ветер!", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Церемония награждения прошла на Бакинском Олимпийском стадионе. В мужской и женской категориях обладатели первого места получат 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, занявшие третьи места - 1000 манатов, а также будут вручены подарки, медали и сертификаты.

Отметим, что среди мужчин первое место занял участник из Уганды Сеньянге Исмаил, второе место - представитель Ирана Мохаммед Джафар Моради, а третье - азербайджанец Эльман Абышов. Среди женщин первое место заняла украинка Валентина Полтавска, второе место - представительница Шотландии Сузанне Матонти, а третье - представительница Азербайджана Анна Юсупова.