Награждены победители "Бакинского марафона-2019" - ФОТО
Состоялась церемония награждения победителей в мужской и женской категориях "Бакинского марафона-2019", который проводится при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева под девизом "Победи ветер!", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Церемония награждения прошла на Бакинском Олимпийском стадионе. В мужской и женской категориях обладатели первого места получат 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, занявшие третьи места - 1000 манатов, а также будут вручены подарки, медали и сертификаты.
Отметим, что среди мужчин первое место занял участник из Уганды Сеньянге Исмаил, второе место - представитель Ирана Мохаммед Джафар Моради, а третье - азербайджанец Эльман Абышов. Среди женщин первое место заняла украинка Валентина Полтавска, второе место - представительница Шотландии Сузанне Матонти, а третье - представительница Азербайджана Анна Юсупова.
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