По инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел четвертый Бакинский марафон, который стал знаменательным событием в спортивной жизни страны, приобретя еще более международный и массовый характер. Год от года увеличивается количество участников, что показывает большой интерес в стране к спорту и здоровому образу жизни. Например, если в 2016 году в забеге приняло участие более 7000 человек, в 2017 - более 13000, в 2018 - более 18000, то в этом году более 22.300 любителей бега.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Марафон, который традиционно проходит под девизом "Победи ветер!", нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели. Дистанция протяженностью 21 километр пролегала от Площади Государственного флага до Бакинского Олимпийского стадиона.

В марафоне приняли участие президент Baku Media Center Арзу Алиева, государственные и общественные деятели, представители культуры и науки, молодежных организаций, дипломатических миссий и иностранных граждан, работающих в стране, многочисленные зарубежные гости. В марафоне мог принять участие любой человек в возрасте старше 16 лет - граждане Азербайджана и других стран. На протяжении всего марафона и на финише был организован ряд развлекательных программ. Отличная теплая погода, бескомпромиссная спортивная борьба на протяжении всей дистанции, добрая атмосфера среди участников и зрителей, превратили соревнование в большой праздник мира и дружбы.

В комментариях корреспонденту Trend участники поделились своими впечатлениями. Финишную черту среди мужчин первым пересек 32-летний участник из Уганды Сенянге Исмаил, который отметил высокую организацию марафона.

"Я принимал участие и входил в тройку призеров марафонов в США, Тайланде, Ирландии, Индии, Англии, Болгарии и других странах. И счастлив, что впервые принимал участие в Бакинском марафоне и сразу стал победителем. Девиз марафона "Победи ветер!" - я победил и ветер, и соперников (смеется), а на протяжении всего бега любовался красотой Баку. Было очень здорово!", - отметил Сенянге Исмаил

Вторым среди мужчин, как и в прошлом году, стал Мохаммед Джафар Мораиди (Иран).

"Бакинский марафон - очень интересное соревнование, которое объединяет народы. У меня была микротравма, поэтому не смог добиться победы, но в следующем году обязательно постараюсь стать чемпионом", - сказал иранский спортсмен.

Отрадно отметить, что третьим стал представитель Азербайджана Эльман Абышов.

"В четвертый раз принимаю участие в марафоне, занимал 5, 6 и 9 места и наконец-то смог занять призовое место. Я очень серьезно готовился к нынешнему состязанию и рад, что тяжелый труд был вознагражден. Желаю всем стремиться к поставленной цели, всегда принимать участие в таких соревнованиях и добиваться успехов", - отметил Эльман Абышов.

Завидной целеустремленностью отличается 48-летняя Валентина Полтавска из Украины, которая в предыдущие два года занимала в Бакинском марафоне вторые места, а в этом году стала лучшей среди женщин.

"Я же обещала, что вернусь в Баку за победой и сдержала свое слово! Во время бега я просто наслаждалась красотами Баку, ветром, атмосферой праздника, я не хотела, чтобы эта дистанция заканчивалась. Все было супер! Спасибо Азербайджану и организаторам за такие соревнования. Я еще до ста лет буду сюда приезжать (смеется)", - сказала победительница.

Второй финишировала участница из Шотландии Сузаннэ Мотанти, которая в третий раз принимала участие в Бакинском марафоне.

"Все было прекрасно и замечательно! Я очень рада, что вошла в число лучших и думаю, что всем от души понравился этот большой праздник спорта и мира", - сказала спортсменка.

Представительница Азербайджана Анна Юсупова, которая заняла третье место, также чувствует себя счастливой.

"Четыре года я штурмовала Бакинский марафон и, наконец, заняла третье место. На протяжении всей дистанции меня поддерживали зрители, и я даже не заметила, как пробежала эти 21 км. Мне очень понравилось, организация была на самом высоком уровне!", - сказала Анна Юсупова.

На финише у Бакинского олимпийского стадиона была организована фан-зона соревнований, где были представлены развлекательные программы для молодежи и детей, звучала музыка, предлагались различные блюда и напитки. Здесь же прошла церемония награждения победителей в двух категориях - за первые три места среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место - 3000, второе - 2000, третье - 1000 манатов, также были вручены подарки, медали и сертификаты. В том числе всем участникам марафона и волонтерам, оказывающим поддержку в организации соревнования, были вручены сертификаты. Первые 1000 участников, пересекших финишную прямую, были награждены специальными медалями "Бакинский марафон-2019".

В соревновании также приняли участие паралимпийцы. Первым на велоколясках к финишу, как и в прошлом году, пришел Мехман Рамазанзаде, на инвалидных колясках - паралимпиец Федерации бочче Кавказ Гусейнов. Традиционно большой интерес Бакинский марафон вызывает у молодежи и старшего поколения. Неоднократный участник марафонов 61-летний Тапдыг Дадашов сказал: "Более 30 лет бегаю, что дает мне здоровье и энергию. Возраст марафону не помеха, напротив, хочу показать всем, что здоровый образ жизни нужен всем, и не важно, сколько тебе лет и насколько твои волосы покрыты сединой. Только вперед!".

Очень большой интерес к Бакинскому марафону был среди зарубежных гостей.

Джоуи Маклохи (Великобритания): "Бакинский марафон - это замечательный праздник, объединяющий народы. Много гостей из разных стран, но все как одна семья, радуются успехам друг друга, фотографируются, шутят, делятся впечатлениями. Все отлично!".

Брэд Хосидей (США): "Впервые принял участие в Бакинском марафоне и получил большое удовольствие. Здесь главное олимпийский принцип - не победа, а участие, потому что везде царит позитивная атмосфера, что очень радует. Особенно хотелось бы отметить фантастическую организацию марафона".

Сергей Заяц (Украина): "Я принимал участие в нескольких марафонах, но впервые в Баку - очень красивый город и замечательные люди. Все очень хорошо организовано, дистанция была ровная, правда было жарковато и ветер дул (смеется), но мне очень приятно, что моя землячка Валентина Полтавска стала победительницей среди женщин".

Сунь Ман Си (Китай): "Второй раз принимаю участие в Бакинском марафоне и вновь непередаваемые чувства, когда побеждаешь не только себя, испытываешь свои силы, но и радуешься такому большому спортивному празднику дружбы".

Мануэль Милтойа (Филиппины): "Приехала впервые в Баку как туристка, узнала о марафоне и решила испытать себя. Мне очень понравилось - здесь очень приятная атмосфера, все вокруг счастливые, организованы развлекательные программы. Вернусь домой только с самыми позитивными эмоциями".

Марафон был организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара, Бакинского Олимпийского стадиона, Министерства образования, Министерства связи, транспорта и высоких технологий Азербайджана, Общественного объединения "Региональное развитие", а также AFFA и SOCAR. Эксклюзивный партнер - Azercell Telekom. Проект реализован компанией Sport Marketing Group (SMG).

За эти годы в марафоне приняли участие представители США, Бразилии, Чехии, Франции, Индии, Ирана, Швейцарии, Испании, Украины, ЮАР, Австрии, Германии, Италии, Беларуси, Великобритании, Колумбии, Литвы, Латвии, Китая, Грузии, Великобритании, ОАЭ, Кении, Ирака, Ирана, Испании, Колумбии, Польши, России, Турции, Японии Казахстана, Малайзии, Мексики, Узбекистана, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана и других стран.