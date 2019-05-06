С сегодняшнего дня в Азербайджане начался месяц Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в фетве Управления Мусульман Кавказа (УМК) говорится, что в этом году месяц Рамазан в Азербайджанской Республике начинается 6 мая по григорианскому календарю.

В фетве отмечается, что согласно подсчетам Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА, первое появление Луны в месяце Рамазан придется на 6 мая по григорианскому календарю. С момента появления луны начнется месяц Рамазан.

Ночь с 5 на 6 мая будет ночью намерений.

Согласно календарю месяца Рамазан, в ночь с 18 на 19 (23 мая) месяца Рамазана, с 20 на 21 (25 мая), с 22 на 23 (27 мая) и с 26 на 17 (31 мая) будут ночами аль-Кадр (ночь предопределения).

Первый день месяца "шаввал" (5 июня) будет днем Ид-аль-Фитр.

Последний день месяца Рамазан приходится на 4 июня. 5-6 июня в Азербайджане будет отмечаться праздник Рамазан.