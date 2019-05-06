Среди жертв авиакатастрофы в "Шереметьево" нет граждан Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сказала в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Среди погибших и раненных в результате авиакатастрофы в России отсутствуют азербайджанские граждане", - отметила Абдуллаева.

Отметим, что 41 человек, включая одного члена экипажа, погиб в авиакатастрофе Superjet-100 в московском аэропорту "Шереметьево".

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться по аварийному трапу.

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали доставать свои вещи с полок, что затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, и они погибли в огне.

Официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов заявил, что пассажиров аварийного Superjet эвакуировали почти в 1,5 раза быстрее, чем это положено по нормативам. "Эвакуация пассажиров аварийного SSJ-100 заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд", - сказал Фетисов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).