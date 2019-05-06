/society/1117422.html Трагическое ДТП в Азербайджане: Микроавтобус насмерть сбил ребенка
Трагическое ДТП в Азербайджане: Микроавтобус насмерть сбил ребенка
На территории села Привольное Джалилабадского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили ONA в пресс-службе МВД, 5 мая примерно в 20:00 на территории села Привольное Джалилабадского района автомобиль марки "Ford-Transit", которым управлял житель города Баку Ш. Джабраилов, сбил переходящего дорогу жителя села, малолетнего Юсифа Мурадова. Ребенок скончался на месте происшествия, передает Day.Az.
По факту проводится расследование.
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