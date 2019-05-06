В результате успешных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отдела по борьбе с наркотиками Бинагадинского районного управления полиции изобличены лица, занимающиеся незаконной торговлей наркотиками.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Азербайджана, задержан житель города, ранее неоднократно судимый Захар Шамилов, при личном обыске которого было обнаружено и изъято 0,514 грамма психотропного вещества метамфетамин, передает Day.Az.

Шамилов давая показания, сообщил, что купил психотропное вещество у лица, по имени Низами. В результате дополнительной операции сотрудников управления, был задержан и передан следователям упомянутый Низами Исмайлов, житель поселка Мехтиабад Абшеронского района. В принадлежащем ему автомобиле "Mersedes", в ходе осмотра, было найдено 1,15 килограмма наркотического вещества героин и 10 граммов метамфетамина. По словам Исмаилова, с Шамиловым он познакомился некоторое время назад, и через него пристрастился к наркотикам.

Расследование показало, что упомянутые лица, совместно привозили с целью продажи наркотические вещества из Ирана, пока в последний раз правоохранители не пресекли их преступный промысел.

По факту, следственным отделом управления открыто уголовное дело в отношении Исмаилова и Шамилова. Суд определил меру пресечения арест. Следствие продолжается.