В связи с наступлением священного месяца Рамазан интернет-портал Day.Az запустил специальную страницу ramazan.day.az.

На данной странице можно найти подробные сведения на каждый день о времени осуществления намаза, начале и завершении поста.

В "Календаре месяца Рамазан - 2019" представлены данные с 6 мая по 4 июня.

Также наши читатели смогут узнать о том, как правильно соблюдается пост, кто может быть освобожден от его соблюдения, какие ограничения и особенности имеет этот важный для мусульман месяц и как пост укрепляет здоровье.

На странице есть и другие интересные сведения, с которыми вы сможете ознакомиться, пройдя по ссылке https://ramazan.day.az/ru/.