Состоялась встреча между студентами Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) и представителями министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Во время встречи обсуждались вопросы касательно экологии, защиты окружающей среды, экологического волонтерства и сотрудничества со студентами, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на вуз.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов, приветствуя студентов и представителей министерства, отметил, что экологические вопросы постоянно находятся под пристальным вниманием в БВШН, в этой связи в высшей школе систематически проводятся просветительские мероприятия.

Одновременно затрагивая вопрос о всеобщей стратегии запрета на пластиковые изделия, ректор сказал, что пластические изделия приводят к экологическому дисбалансу. Говоря о загрязнении окружающей среды нефтегазовой и химической отраслями, Эльмар Гасымов в частности подчеркнул, что будущие инженеры должны внимательно относиться к экологическим проблемам, к вопросам охраны природы и окружающей среды.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев остановился на работах, проводимых министерством в этой области. Он заявил, что одним из основных вопросов на повестке дня министерства является идея экологического волонтерства, поэтому министерство планирует проведение встреч со студентами различных университетов. По его словам, студенты являются юной и ведущей силой, в этом отношении их роль нельзя отрицать.

Новруз Гулиев отметил, что в связи с мероприятиями, посвященными экологическому волонтерству, будут организованы туры на различные государственные заповедники, леса, будут проведены работы по очистке озеленений и окружающей среды от мусора.

Он заявил, что хотел бы видеть во всех этих мероприятиях студентов вузов в особенности студентов БВШН. В завершении заместитель министра призвал студентов к сотрудничеству.