В Азербайджане поймали крупного контрабандиста
В Главное южное территориальное таможенное управление поступила оперативная информация о попытке контрабанды наркотиков и психотропных средств из Ирана.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, в результате операции сотрудников Управления расследований южного территориального таможенного управления, проведенной в соответствии с оперативной информацией, в городе Астара был задержан гражданин Азербайджана Махир Юсубов в момент продажи метамфетамина весом 1028 граммов, передает Day.Az.
Напомним, что метамфетамин включен в список психотропных препаратов, запрещенных к обороту на территории Азербайджана.
По факту ведется расследование.
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