Исследовательский центр Gallup опубликовал очередное исследование, посвященное эмоциональному состоянию жителей разных стран мира.

Как сообщает Day.Az, по одному из показателей жители Азербайджана занимают первое место в мире. Так, азербайджанцы испытывают меньше всего негативных эмоций в повседневной жизни. Такой же показатель - у жителей Латвии, Швеции и Кыргызстана. В десятку наименее негативных стран мира по эмоциональному фактору также входят Эстония, Монголия, Польша, Туркменистан, Вьетнам и Казахстан.

Показательно, что в антирейтинге стран, жители которых испытывают негативные эмоции чаще всего, лидирует Армения - там негативно себя ощущали аж 45% опрошенных.

Исследование проводилось в 2018 году и охватило 140 стран мира.

А. Гасымлы