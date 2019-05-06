У азербайджанцев - меньше всего негативных эмоций в мире - МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ
Исследовательский центр Gallup опубликовал очередное исследование, посвященное эмоциональному состоянию жителей разных стран мира.
Как сообщает Day.Az, по одному из показателей жители Азербайджана занимают первое место в мире. Так, азербайджанцы испытывают меньше всего негативных эмоций в повседневной жизни. Такой же показатель - у жителей Латвии, Швеции и Кыргызстана. В десятку наименее негативных стран мира по эмоциональному фактору также входят Эстония, Монголия, Польша, Туркменистан, Вьетнам и Казахстан.
Показательно, что в антирейтинге стран, жители которых испытывают негативные эмоции чаще всего, лидирует Армения - там негативно себя ощущали аж 45% опрошенных.
Исследование проводилось в 2018 году и охватило 140 стран мира.
А. Гасымлы
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