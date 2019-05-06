На территории села Алар Джалилабадского района Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство внутренних дел, пятого мая около пяти часов вечера на указанной территории перевернулся автомобиль марки Hyundai Tucson, за рулем которого находился житель города Джалилабад Мамед Мамедов, передает Day.Az.

Водитель и пассажир Фараджага Фараджов скончались на месте от полученных травм.