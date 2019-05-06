C целью уменьшения автомобильных заторов на так называемом "Баладжарском кругу" и прилегающих улицах в Баку, в организации движения производятся изменения.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, на основе заказа Бакинского транспортного агентства площадь круга расширена, созданы новые "островки безопасности", на них и на тротуарах уложено около шести тысяч квадратных метров декоративного камня, нанесена новая дорожная разметка.

Также создана новая дорожная инфраструктура на площади около 20 тысяч квадратных метров.

Изменения осуществляются в рамках проекта Госагентства по реконструкции в Бинагадинском районе Баку шестикилометровой дороги, соединяющей Бинагадинское шоссе с Бакинским международным автовокзалом.