/society/1117676.html В Баку автобус сбил женщину
В Баку автобус сбил женщину
В Низаминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, инцидент зарегистрирован возле рынка "Восьмой километр".
Автобус, курсирующий по маршруту 49, сбил пытавшуюся перейти дорогу Ахмедову Нису Адиль гызы 1963 года рождения.
Пострадавшую с травмой левого локтя госпитализировали. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
По факту ведется расследование.
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