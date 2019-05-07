Баку - один из красивейших городов, сказал глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов во время совместного пленума, посвященного теме "Градостроительное развитие Баку", организованного правлением Союза архитекторов Азербайджана и Госкомитетом по градостроительству и архитектуре, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы Исполнительной власти, в последние годы Азербайджан и Баку стремительно развиваются благодаря работе, проводимой в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева: "Баку не только развивается, но и поднялся на качественно новый уровень. Сегодня Баку - один из красивейших городов, и для его сохранения должна быть определена новая концепция развития. В настоящее время готовится генплан Баку. Стремительное и масштабное развитие столицы приводит к появлению новых проблем, которые очень важно решать".