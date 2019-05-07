/society/1117765.html Дышать в бакинском метро станет легче
Дышать в бакинском метро станет легче
ЗАО "Бакинский метрополитен" закупило и привезло в Баку новые вентиляторы для улучшения воздухоснабжения станций метро.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.
По его словам, семь новых вентиляторов уже доставлены в Баку и идет работа по установке двух из них.
"Два вентилятора устанавливаются на станции "Гара Гараев". Еще пять будут установлены в соответствии с планом, в том числе на станции "Мемар Аджеми", станции "Низами" и в ее тоннеле", - сказал Мамедов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре