/society/1117799.html В Азербайджане рассказали об устранении последствий землетрясения - ФОТО
В Азербайджане рассказали об устранении последствий землетрясения - ФОТО
Сегодня в Исмаиллинском районе Азербайджана состоялся отчетный брифинг о проделанной в течение трех месяцев работе по устранению последствий землетрясения в Агсуинском, Шамахинском и Исмаиллинском районах. В ходе брифинга главы исполнительной власти упомянутых районов отчитались о проделанной работе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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