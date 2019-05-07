В генплане Баку будут учтены четыре основных приоритета. Об этом председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Самир Нуриев сказал на пленуме, совместно проводимом с правлением Союза архитекторов и Госкомитетом по градостроительству и архитектуре на тему "Градостроительное развитие Баку", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, наряду со сбалансированным зонированием города по обеспечению устойчивого развития эти приоритеты являются поэтапным переходом к формированию альтернативных центров и подцентров, регенерации окружающей среды, обеспечению рационального использования территорий и удобного проживания населения, сохранению национально-культурного наследия и архитектуры города, обогащению культурной жизни, переходу городской экономики к пост-промышленному периоду.

Нуриев отметил, что к первой стадии широкомасштабных работ, организованных на втором этапе разработки генплана Баку, к сотрудничеству привлечена одна из трех самых престижных консалтинговых компаний мира, называемых "Большой тройкой" - "Boston Consulting Group": "Решением тендерной комиссии, состоящей из представителей соответствующих госорганов и общественных деятелей, победителем тендера по разработке генплана Баку стала германская архитектурная и градостроительная компания "AS+P", и таким образом был дан старт второму этапу проекта", - сказал он.