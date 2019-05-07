/society/1117822.html 7 мая вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
7 мая вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
7 мая вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
7 мая вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Новый туристический бренд страны получил награду в Дубае; Продовольственная и сельскохозяйственная организация запускает 4-летний проект в стране; Страна Огней ожидает больше туристов из стран Персидского залива; Торговля с Мексикой растет и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре