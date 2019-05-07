Azercell Telecom объявляет набор в "Azercell-Lab" - новую платную программу стажировки

Azercell объявляет новую платную программу стажировки "Azercell-Lab". Компания Azercell предлагает 2 направления инкубационного центра "Azercell-Lab": "It-lab" и "Business-lab". Таким образом, Azercell предлагает студентам бакалаврам и магистрам, а также молодым людям, уже получившим высшее образование присоединиться к "It-lab" и "Business-lab". "It-lab" и "Business-lab" Azercell предоставляют студентам уникальную возможность для личностного роста, построения карьеры в профессиональной среде, приобретения ценного опыта в сфере телеком, принимая участие в проектах компании.

Цель этого проекта заключается в том, чтобы поддержать студентов, которые интересуются цифровыми технологиями и пробудить в них интерес получить более широкое представление о последних тенденциях в сфере телеком.

Отметим, что прием заявок уже открыт и будет продолжаться до 20-го мая. Те, кто удачно пройдут процесс отбора, с 1-го июля начнут стажировку в компании.

В частности, "IT-lab" и "Business-lab" Azercell - это 6-ти месячная платная программа стажировки. Стажеры также будут участвовать в различных тренингах, корпоративных мероприятиях и социальных проектах компании Azercell.

Если ты гибкий, творческий человек, с инновационным подходом и лидерскими качествами, тогда Мы ищем именно тебя! Не упусти возможность создать Цифровое Будущее с Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/company/career/development_oportunities/lab/

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People"