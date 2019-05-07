После землетрясения, произошедшего в Шамахинском районе, был осмотрен ряд социальных объектов, и не зарегистрирована школа, находящаяся в аварийном состоянии.

Об этом, во время отчетного брифинга по проведенным в течение трех месяцев работам по устранению последствий землетрясений, произошедших пятого февраля в Агсуинском, Исмаиллинском, Шамахинском районах, сказал глава ИВ Шамахинского района Таир Мамедов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы ИВ, определенные последствия землетрясения выявлены только в здании второй городской школы Шамахы: "Поэтому учащиеся продолжают учебный процесс в безопасном крыле школы".

Глава ИВ Исмаиллинского района Мирдамат Садыхов отметил, что комиссия приняла решение о строительстве новой средней школы в селе Герайбейли.

По словам Садыхова, в ряде сел при непосредственной поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" строится ряд социальных объектов.

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллы произошло землетрясение.

Согласно данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах - 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени.