Землетрясение, произошедшее пятого февраля этого года в Агсуинском, Исмаиллинском и Шамахинском районах Азербайджана, не повредило исторические памятники.

Об этом было сказано на отчетном брифинге по проведенным за три месяца работам по устранению последствий землетрясения, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамат Садыхов отметил, что исторические памятники не пострадали от подземных толчков.: "Исторические памятники настолько были фундаментально построены, что не упал ни один камень. Государство заботится об этих памятниках, проводит необходимые мероприятия по их охране".

Глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов также сказал, что историческим памятникам района не нанесен урон: "Они были прочно построены в свое время. Азербайджанское государство уделяет особое внимание сохранению исторических памятников".

Глава Исполнительной власти Агсуинского района Анвер Сеидалиев, в свою очередь, тоже отметил, что во время землетрясения исторические памятники на территории района не пострадали.

Напомним, что пятого февраля в 23:31 по местному времени в 11 километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллы произошло землетрясение.

По данным Республиканского центра сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой шесть баллов, а в прилегающих районах - 3-5 балла. Разрушения, в основном, отмечены в Шамахинском районе.

Шестого февраля в 02:34 по местному времени в восьми километрах юго-западнее Пиргулинской станции - на территории Исмаиллинского района произошло землетрясение силой три балла.

Еще один подземный толчок был зарегистрирован в 04:25 по местному времени.