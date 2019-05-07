Азербайджан уверенно смотрит в будущее, люди не опасаются за будущее своих детей, потому что Азербайджан - одна из самых безопасных стран мира, где надежно защищены права граждан.

Об этом вице-премьер Али Ахмедов сказал, выступая на мероприятии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация", посвященного 96-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, благодаря влиянию идей Гейдара Алиева на формирование молодого поколения, оно будет более патриотичным: "Представители азербайджанской молодежи, изучая идеи Гейдара Алиева как граждане, преданные государству, могут выражать свою гражданскую позицию".

Вице-премьер подчеркнул, что нынешняя ситуация в стране существенно отличается от той, которая существовала в начале 1990-х годов: "Полагаю, что информированность молодого поколения о том, через какие трудности прошел Азербайджан в начале 1990-х годов, имеет большое значение с точки зрения правильного выбора на будущее. У граждан Азербайджана сформировалось большое доверие к азербайджанской власти, идеям Гейдара Алиева. Изучение молодежью идей Гейдара Алиева, современной истории Азербайджана создает почву для надежного будущего".

Али Ахмедов отметил, что сегодня Азербайджан признают в мире как успешное государство. Для улучшения благосостояния граждан страны успешно реализуется множество серьезных проектов: "Только за несколько месяцев этого года значительно улучшилась жизнь более трех миллионов человек, повышены стипендии студентов, заработные платы работников".

Подчеркнув, что наука и образование обеспечивают развитие любого общества, Али Ахмедов напомнил, что одним из приоритетных направлений Азербайджанского государства является развитие образования: "В современном обществе основу развития составляет наука, знания. В этом смысле внимание, уделяемое развитию образования, проведение множества реформ в этой сфере, вооружение знаниями подрастающего поколения в стране служат такой трудной и почетной задаче, как обеспечение будущего Азербайджана".