Количество пользователей «Expresso Salary» увеличилось
Постоянно расширяющий сферы финансовых услуг для юридических лиц, один из ведущих банков Азербайджана Expressbank за прошедший год добился увеличения числа пользователей зарплатным проектом "Expresso Salary" на 50%. Данный проект был представлен в январе 2017 года и направлен на облегчение и усовершенствование выплат заработной платы для корпоративных клиентов.
"Expresso Salary" - это зарплатная карта Expressbank-a, предлагающая особые возможности для рабочего персонала юридических лиц и предпринимателей.
Карта сочетает в себе следующие преимущества, отличающие ее от других аналогичных карт на рынке:
- Снятие наличных средств с любых банкоматов страны без комиссии.
- Начисление в размере 3% годовых на остаточную сумму карты.
- Возвращение до 30% от потраченной суммы обратно на карту при осуществлении оплат посредством карты (преимущество "сashback").
- Возможность получения аванс кредита в размере 50% от суммы зарплаты.
- Бесплатное смс-информирование о перечислении зарплаты.
- Система безопасности 3D secure.
Предпринимателям, желающим приобрести карту "Expresso Salary", в зависимости от количества сотрудников и оборота предприятия, могут быть предложены индивидуальные пакеты услуг.
Дополнительную информацию об зарплатным проекте "Express Salary", можно получить по ссылке: https://bit.ly/2vpOcNP
Отметим, что Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов как в направлении розничной, так и корпоративной сферы, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в социальных сетях.
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