Постоянно расширяющий сферы финансовых услуг для юридических лиц, один из ведущих банков Азербайджана Expressbank за прошедший год добился увеличения числа пользователей зарплатным проектом "Expresso Salary" на 50%. Данный проект был представлен в январе 2017 года и направлен на облегчение и усовершенствование выплат заработной платы для корпоративных клиентов.

"Expresso Salary" - это зарплатная карта Expressbank-a, предлагающая особые возможности для рабочего персонала юридических лиц и предпринимателей.

Карта сочетает в себе следующие преимущества, отличающие ее от других аналогичных карт на рынке:

- Снятие наличных средств с любых банкоматов страны без комиссии.

- Начисление в размере 3% годовых на остаточную сумму карты.

- Возвращение до 30% от потраченной суммы обратно на карту при осуществлении оплат посредством карты (преимущество "сashback").

- Возможность получения аванс кредита в размере 50% от суммы зарплаты.

- Бесплатное смс-информирование о перечислении зарплаты.

- Система безопасности 3D secure.

Предпринимателям, желающим приобрести карту "Expresso Salary", в зависимости от количества сотрудников и оборота предприятия, могут быть предложены индивидуальные пакеты услуг.

Дополнительную информацию об зарплатным проекте "Express Salary", можно получить по ссылке: https://bit.ly/2vpOcNP

Отметим, что Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов как в направлении розничной, так и корпоративной сферы, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в социальных сетях.