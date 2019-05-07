Министр образования Джейхун Байрамов выразил отношение к распространившимся сообщениям о преподавании в школах религии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, министр сказал, что согласно образовательным стандартам, преподавание религии в школах не предполагается.

По его словам, в связи с этим Министерство образования и Госкомитет по работе с религиозными структурами распространили заявление: "Наличие в различных учебниках информации в соответствии с возрастной категорией школьников не говорит о преподавании религии. Такого рода информацию можно встретить в учебниках по истории и "Познание мира". Это не является новшеством".