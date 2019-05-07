Генеральная прокуратура Азербайджана прокомментировала опубликованную в некоторых СМИ информацию о заказном убийстве находившегося в отпуске в турецкой Анталье бывшего сотрудника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Эмина Бейбала оглу Гусейнова, который был якобы незаконно принят на работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решительно опровергающей данную информацию, в 2015 году покойный Эмин Гусейнов, согласно соответствующему приказу Генерального прокурора Азербайджана, был принят на государственную службу в органы прокуратуры в полном соответствии с законом "О государственной службе" и назначен на должность советника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

В сообщении отмечается, что согласно приказу от первого августа 2017 года Эмину Гусейнову был предоставлен 30-дневный трудовой отпуск, а в связи с его кончиной во время нахождения в отпуске, в соответствии с трудовым законодательством, приказом от 26 сентября 2017 года исполнено решение о прекращении его государственной службы.

В международном поручении об оказании правовой помощи, направленном министерством юстиции Турции в Генеральную прокуратуру Азербайджана в связи с уголовным делом, возбужденном по факту смерти Эмина Гусейнова, сообщалось, что покойный упал, потеряв сознание, во время занятий в спортивном зале отеля "Lara Delphin Be Grand" и скончался, несмотря на лечение в стационаре в течение нескольких дней.

Несмотря на просьбу об эксгумации, с целью обследования тела покойного на предмет отравления, законный представитель покойного - его отец Бейбала Гусейнов - в соответствующем заявлении отказал в разрешении на осуществление данной следственной меры.

Вместе с тем, Генпрокуратура оказала Турции всестороннюю помощь в проведении следствия.

В том числе, турецкая сторона получила необходимые показания свидетелей, опрошенных в Азербайджане, а также распечатку звонков с мобильного телефона покойного.

Кроме того, турецкой стороне были направлены обращения с просьбой получения информации об конечных результатах следствия и о проведении повторного расследования, в случае их отсутствия.

Вместе с тем, согласно материалам расследования, проведенного в Турции, факт убийства Гусейнова установлен не был. Сообщалось, что в 2013-м году ему была сделана трансплантация печени, а в 2017 году с диагнозом внутреннее кровотечение он перенес операцию, и не исключалось, что причиной внезапной смерти могло стать выполнение силовых спортивных упражнений.

В настоящее время с целью повторного проведения комплекса судебно-медицинских экспертиз, а также участии турецкого следователя, ведущего дело, в процессуальных действиях в Азербайджане, Генеральная прокуратура направила соответствующий запрос в министерство иностранных дел Азербайджана для его перенаправления в полномочные органы Турции.