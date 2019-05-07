В Бинагадинском районе Баку зафиксирован пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, горит общежитие, расположенное в 7-м микрорайоне.

В здании некоторое время назад проживали вынужденные переселенцы, часть из которых переехала в поселок Гобу. В настоящее время здесь проживают приблизительно 10 семей. Пожар зафиксирован на 4-м этаже общежития.

На месте происшествия задействованы пожарные машины МЧС.