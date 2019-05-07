https://news.day.az/society/1117941.html Пожар в Баку: горит жилое здание - ФОТО В Бинагадинском районе столицы зафиксирован пожар.
Пожар в Баку: горит жилое здание - ФОТО
В Бинагадинском районе Баку зафиксирован пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, горит общежитие, расположенное в 7-м микрорайоне.
В здании некоторое время назад проживали вынужденные переселенцы, часть из которых переехала в поселок Гобу. В настоящее время здесь проживают приблизительно 10 семей. Пожар зафиксирован на 4-м этаже общежития.
На месте происшествия задействованы пожарные машины МЧС.
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