С сентября нового учебного года в Азербайджане вступит в силу распоряжение об оплате со стороны государства обучения лиц с первой и второй группой инвалидности, а также детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, около 2500 студентов в высших учебных заведениях Азербайджана относятся к этой категории.

Байрамов также отметил, что в средних школах страны не предусмотрено преподавание новых предметов, связанных с религией: "Можно встретить определенную информацию, связанную с религией, как в учебниках истории, так и в учебниках по предмету. "Знание жизни". Такого рода информация встречается в разных предметах, в зависимости от возраста детей, однако это вовсе не подразумевает целенаправленное изучение религии".