https://news.day.az/society/1117948.html ДТП в Баку, образовалась пробка
ДТП в Баку, образовалась пробка
В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, на улице Фатали Хана Хойского столкнулись автомобили Ford Mustang и Toyota Camry.
В результате ДТП в направлении станции метро "Гянджлик" образовалась пробка.
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