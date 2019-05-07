В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, на улице Фатали Хана Хойского столкнулись автомобили Ford Mustang и Toyota Camry.

В результате ДТП в направлении станции метро "Гянджлик" образовалась пробка.