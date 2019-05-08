Информация о том, каким люди желают видеть Баку в будущем, будет учтена на очередном этапе работы над Генеральным планом столицы.

Об этом сказал директор Бакинского государственного проектного института Государственного комитета по архитектуре и градостроительству, председатель творческой комиссии по градостроительству Союза архитекторов Ильгар Исбатов, выступая на организованном совместно Госкомитетом, Исполнительной властью Баку и правлением Союза архитекторов Азербайджана пленуме на тему "Развитие градостроительства Баку", сообщает во вторник Trend, передает Day.Az.

По словам Исбатова, в процессе разработки Концепции развития Баку, были проведены опросы среди местных специалистов и рядовых жителей города. Тем самым изучалось отношение людей к городу, беспокоящие их факторы и их предпочтения.