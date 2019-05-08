https://news.day.az/society/1117970.html Крупный пожар в Азербайджане, эвакуированы десятки человек
Крупный пожар в Азербайджане, эвакуированы десятки человек
В Астаринском районе Азербайджане произошел пожар в четырехэтажном жилом здании. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, сгорели бытовые отходы на площади 120 квадратных метров в подвале здания.
В результате пожара 20 жителей здания были эвакуированы в безопасное место.
Квартиры были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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