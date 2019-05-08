В Астаринском районе Азербайджане произошел пожар в четырехэтажном жилом здании. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, сгорели бытовые отходы на площади 120 квадратных метров в подвале здания.

В результате пожара 20 жителей здания были эвакуированы в безопасное место.

Квартиры были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.