Для увеличения числа женщин, представленных в Милли Меджлисе (парламент) и на всех уровнях выборных органов в Азербайджане, предлагается применение обязательной квоты, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Это предложение содержится в проекте Национального плана деятельности, подготовленного правительством Азербайджана и Фонда ООН в области народонаселения.

В проекте рекомендуется рассмотрение до 2021 года обязательной квоты со стороны Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и Милли Меджлиса.

Отмечается, что надо рассмотреть вопрос о поддержке представления женщин в еще большем количестве в Милли Меджлисе и других выборных органах путем применения обязательной квоты в Азербайджане. Потому что до 1990 года существовала квота, требующая предоставление как минимум 33 процентов мест в выборных органах женщинам. В 1989 году число женщин в национальном парламенте составляло 40 процентов от общего количества депутатов. В 1991 году число женщин в парламенте снизилось до 4,3 процента. Несмотря на увеличение этого показателя в последующие годы, процент представления женщин все еще ниже по сравнению со странами Европы.

Применение в Азербайджане обязательной квоты было рекомендовано и Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ООН.