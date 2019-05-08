https://news.day.az/society/1117974.html Пожар в бакинском кафе - ПОДРОБНОСТИ
Пожар в бакинском кафе - ПОДРОБНОСТИ
В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в кафе. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.
На кухне кафе общей площадью 45 кв. метров, расположенного на первом этаже многоэтажного жилого здания, сгорело бытовое оборудование, расплавился потолок на площади 2 кв. метра из ламбрина.
Пожар был потушен пожарными расчетами.
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