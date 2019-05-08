В Сабунчинском районе Баку произошел пожар в кафе. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

На кухне кафе общей площадью 45 кв. метров, расположенного на первом этаже многоэтажного жилого здания, сгорело бытовое оборудование, расплавился потолок на площади 2 кв. метра из ламбрина.

Пожар был потушен пожарными расчетами.