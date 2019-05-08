/society/1118030.html В Баку ограничат движение на этих дорогах
В Баку ограничат движение на этих дорогах
С целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств начинается работа по нанесению дорожной разметки на проспекте Нобеля в Баку.
Как сообщили ONA в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, аналогичные работы начнутся в 22:00 на улице Рашида Бейбутова и завершатся к утру, передает Day.Az.
Ночью дорожная разметка также будет нанесена на пересечении улиц Кёвсар Сафаралиевой и Низами.
В связи с этим в указанный период движение транспортных средств по этому пересечению будет полностью ограничено.
Водителей просят быть внимательными при движении по этим улицам и проспектам в указанный период времени, соблюдать временные дородные знаки ПДД.
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