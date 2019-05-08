С целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств начинается работа по нанесению дорожной разметки на проспекте Нобеля в Баку.

Как сообщили ONA в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, аналогичные работы начнутся в 22:00 на улице Рашида Бейбутова и завершатся к утру, передает Day.Az.

Ночью дорожная разметка также будет нанесена на пересечении улиц Кёвсар Сафаралиевой и Низами.

В связи с этим в указанный период движение транспортных средств по этому пересечению будет полностью ограничено.

Водителей просят быть внимательными при движении по этим улицам и проспектам в указанный период времени, соблюдать временные дородные знаки ПДД.