В Баку изменена схема движения на автобусном маршруте № 596, сказала пресс-секретарь Госагентства автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, изменение введено в связи с ремонтными работами на Ходжахасанской дороге.

"Автобусы этого маршрута курсируют через Локбатан-Ходжахасан в Гарадагском районе, мимо т/ц "Садарак" и рынка "Мейвели", продолжая движение по дороге Ени Ясамал к Баладжарскому кругу", - сказала она.

Аллахъярова добавила, что после ремонтных работ, которые продолжатся несколько дней, для движения автотранспортных средств будут созданы более благоприятные условия.