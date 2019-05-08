В селе Годеклер Бейлаганского района произошло ДТП, в результате которого погиб один и пострадали два человека. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

ДТП произошло вчера около 01:00.

Автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель Ходжавендского района В. Новрузов, въехал в ехавший впереди трактор "T-28", управляемый жителем села Годеклер М. Магеррамовым.

Водитель "Mercedes" потерял управление и автомобиль столкнулся с едущим по встречной полосе автомобилем "KamAZ", управляемым жителем Агджабединского района И. Аббасовым.

В результате один из пассажиров Новрузова - житель Агджабединского района Халил Агаев скончался по дороге в больницу, сам Новрузов и другой пассажир госпитализированы.

По факту проводится расследование.