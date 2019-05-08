Министерство образования открыло горячую линию (146-2), которая будет реагировать на чрезвычайные ситуации и возможные угрозы в образовательных учреждениях.

Как сообщили Day.Az в министерстве, основная цель "горячей линии" - чтобы граждане могли на прямую обращаться в Минобразования в данных ситуациях.

Информация будет оперативно расследована соответствующими структурными подразделениями министерства, после чего будут приняты меры по предотвращению таких случаев. Информация о чрезвычайных ситуациях будет регулярно анализироваться, обобщаться и представляться руководству министерства с соответствующими предложениями.



Информационные щиты о деятельности "Горячей линии" 146-2 будут установлены во всех учебных заведениях, начиная с нового учебного года.



К чрезвычайным ситуациям относятся несчастные случаи, пожары, травмы полученными учениками или работниками образования на территории учебного заведения, физическое и психологическое насилие, а также ситуации, которые могут привести к серьезным нарушениям нормального функционирования образовательного учреждения, и т.д.

Али Ибрагимов