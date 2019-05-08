"Музей горских евреев, который строится в поселке Красная Слобода, станет одним из символов дружбы между Азербайджаном и Израилем".

Об этом stmegi.com сказал генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, передает Day.Az.

По его словам, здание, в котором располагается музей в Красной Слободе в Губе, когда-то было синагогой.

"Тогда в Красной Слободе проживало больше людей и было больше необходимости в синагогах. Сегодня необходимость отпала. По-моему, замечательно, что здание не разрушили, а, наоборот, восстановили, отреставрировали. Придумали сделать в нем музей горско-еврейского народа.

2,5 лет назад я привез в Красную Слободу делегацию израильских журналистов - 20 журналистов, писавших на иврите. Тогда это здание находилось еще в полуразрушенном состоянии и только начались восстановительные работы. Когда я им это показал, это было воспринято с необычайным восторгом и уважением. Об этом тогда написала вся израильская пресса. И даже показали по телевидению. Потому что это уважительное отношение - не разрушить, не превратить в склад, а наоборот, вложить в восстановление и превратить в музей.

Кроме того, это очень символичное место. Понятно, что горские евреи живут не только в Красной Слободе и не все из них выходцы из Красной Слободы. Но Красная Слобода - единственное место, где проживают только евреи. Это символично. Поэтому музей должен быть расположен именно в Красной Слободе и при этом быть музеем для всего народа", - отметил Л.Спивак.

Гендиректор "АзИз" считает, что музей превратится в культурное сердце народа.

"Потому что то, что мы храним у себя в домах, память о чем-то, умирает вместе с нами. Максимум с нашими детьми. Внуки помнят уже совершенно другие вещи. Что-то сохраняется, что-то исчезает из памяти. Мы это с вами прекрасно знаем. Музей - то место, где культура, душа, история народа будет храниться всегда.

Это правильно, это нужно. Это просто великолепно. В Израиле есть музей истории польских евреев, грузинских евреев, марокканских евреев и т.д. Но нет музея горских евреев. Музей горских евреев в Красной Слободе будет единственным в мире музеем еврейского народа вне Израиля",- заявил Лев Спивак.