В Баку женщина-водитель совершила тяжелое ДТП.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal.org, автомобиль сбил переходящего дорогу пешехода, пронес его на капоте, а затем врезался в другую машину.



Прохожие помогли получившему травмы пешеходу.



ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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