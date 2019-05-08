/society/1118122.html В Баку женщина-водитель сбила пешехода и пронесла его на капоте - ВИДЕО
В Баку женщина-водитель совершила тяжелое ДТП.
В Баку женщина-водитель сбила пешехода и пронесла его на капоте - ВИДЕО
В Баку женщина-водитель совершила тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на unikal.org, автомобиль сбил переходящего дорогу пешехода, пронес его на капоте, а затем врезался в другую машину.
Прохожие помогли получившему травмы пешеходу.
ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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